Ugolkova egalisierte im EM-Halbfinal in 2:11,41 exakt ihren einjährigen Landesrekord. Auf der abschliessenden Crawl-Strecke schien es, als würde sich die gebürtige Russin, die seit 2005 in der Schweiz lebt und 2015 eingebürgert worden war, leicht zurücknehmen. Bei der letzten Wende hatte die 29-jährige Schwimmerin des SC Uster-Wallisellen noch um mehr als acht Zehntel unter ihrer Durchgangszeit bei der Bestmarke im Juni 2017 gelegen.

Halbfinal-Schnellste über 200 m Lagen war die Britin Siobhan-Marie O'Connor in 2:09,80. Dahinter folgten Katinka Hosszu, die Olympiasiegerin und Weltrekordhalterin über beide Lagen-Distanzen, in 2:10,49 und die Italienerin Ilaria Cusinato (2:10,77).

Kost EM-13. über 100 m Crawl

Nina Kost schied in Glasgow in den Halbfinals über 100 m Crawl ausg. Die 23-Jährige schlug in persönlicher Bestzeit von 54,88 an, was unter den 16 Halbfinalistinnen zum 13. Platz reichte. Zum Einzug in den Final der Top 8 hätte Kost um sechs Zehntel schneller sein müssen. Halbfinal-Schnellste war die schwedische Weltrekordhalterin Sarah Sjöström in 52,67.