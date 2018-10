Im heimischen Staples Center kassierten die Los Angeles Lakers bereits die dritte Saisonniederlage. Die Kalifornier unterlagen den San Antonio Spurs 142:143 nach Verlängerung, nachdem sie 55 Sekunden vor Schluss noch mit sechs Punkten führten (142:136).

LeBron James war in der regulären Spielzeit hauptverantwortlich für die Aufholjagd der Lakers, die 70 Sekunden vor dem Ende 120:128 zurücklagen. Er erzielte 32 Punkte, gab 14 Assists und holte 8 Rebounds. Allerdings vergab er in der Overtime mit einem Fehlwurf in letzter Sekunde den Sieg seines Teams.