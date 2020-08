Die Zürcherin senkte in Rom bei der "Sette Colli Trophy" die eigene Bestmarke, die sie an den letztjährigen Weltmeisterschaften in Gwangju in Südkorea aufgestellt hatte, um 51 Hundertstelsekunden auf 1:06.60 Minuten.

Mamié gewann den prestigeträchtigen Wettkampf gegen namhafte Konkurrenz aus Italien, unter anderen gegen die WM-Dritte des vergangenen Jahres, Martina Carraro. Die Schweizerin führt mit dieser Zeit das europäische Jahresranking an.