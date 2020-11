Lisa Mamié in Sitten schon mit viermal Gold

Die 22-jährige Zürcherin Lisa Mamié holte sich am Samstag die Titel über 50 m Brust und 100 m Lagen. Tags zuvor hatte sich die Schwimmerin der Limmat Sharks Zürich schon über 200 m Brust und 400 m Lagen durchgesetzt.

Bei den Männern hält Roman Mityukov bei bislang drei Titeln im Sittener 25-m-Becken. Der 20-jährige Genfer gewann nach den 50 m Rücken auch über die doppelte Distanz sowie über 100 m Lagen. Für die beste Leistung am Samstag sorgte Noè Ponti. Der 19-jährige Tessiner schlug über 200 m Delfin in 1:54,05 an, womit er nur um zwölf Hundertstel über dem zweijährigen Schweizer Rekord des in Sitten abwesenden Genfers Jérémy Desplanches blieb.