Kawhi Leonard entschied mit einem Wurf mit der Schlusssirene die spektakuläre Partie in Toronto und führte die Raptors in die Conference-Finals im Osten gegen die Milwaukee Bucks. Es war der erste Buzzer Beater in einem Spiel 7 der NBA-Geschichte.

Die Gäste aus Philadelphia hatten 4,2 Sekunden vor Schluss ausgeglichen, ehe die Raptors den letzten Spielzug auf ihren Superstar ausrichteten. Leonards Versuch aus der Ecke des Spielfelds sprang viermal auf den Ring, ehe er im Korb landete. Es waren Leonards Punkte 40 und 41 des Abends.

In der Western Conference kommt es zum Duell zwischen Titelverteidiger Golden State Warriors und den Portland Trail Blazers. Portland setzte sich im siebten Spiel auswärts gegen die Denver Nuggets mit 100:96 durch, nachdem die Gäste in der ersten Halbzeit zwischenzeitlich mit 17 Punkten zurückgelegen hatten. Bester Werfer für die Trail Blazers war C.J. McCollum mit 37 Punkten. Für Portland ist es der erste Halbfinal-Einzug seit 19 Jahren.