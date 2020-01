«Kobe Bryant war weit mehr als ein Basketball-Riese»: Das schreibt die Presse zu seinem Unfalltod

USA «Los Angeles Times»: «In Los Angeles leben wir in weit auseinanderliegenden Vierteln mit Tausenden Kreuzungen aber wenig Überschneidungen. Es sei denn, es geht um Sport. Die reichsten Fans sitzen im Staples Center nahe am Spielfeld, aber sie sind der Sportgemeinde nicht mehr verbunden als die zahlreichen anonymen schwarzen, weissen, Latino- und asiatischen Fans, die arbeiten und schwitzen, Sehnsüchte haben und Spiele im Fernsehen ansehen, die Shirts von Magic, Kareem, LeBron und Kobe tragen und - immer - daran glauben, dass der Sieg nicht nur eine Möglichkeit, sondern unser Geburtsrecht ist. Kobe Bryant war ihr Mann. Unser Mann. Ein Mann, der uns den Glauben geschenkt hat, dass mit genug Arbeit und Willen Gewinnen mehr ist als ein ferner Traum. Ein Mann, der einst ganz hinten auf der Ersatzbank sass, aber dann zum lokalen Helden wurde, der für grosse Freude sorgte - und, an einem ewig grauen Tag, für ein noch grösseres Gefühl des Verlusts.» «Washington Post»: «Im Sport wie im echten Leben war Bryant ein Mensch, dessen Unermüdlichkeit und Konkurrenzdenken genauso so bemerkenswert waren wie seine Vielseitigkeit und sein Ehrgeiz. Gegen Ende seiner Karriere als Black Mamba bekannt, war Bryant einer der lässigsten und gefährlichsten Korbjäger in einer Liga, die zuvor von Jordan, Earvin Magic Johnson und Larry Bird dominiert wurde. Als sich diese Spieler zur Ruhe setzten oder ihre Talente verblassten, trat Bryant ihr Erbe an.»

«New York Times»: «Er war weit mehr als ein Basketball-Riese. Er gehörte zu den bekanntesten Athleten der Welt, ein Star vom Format eines Tiger Woods und eines Michael Jordan, umschwärmt von den Fans, egal ob er sich nun in Peking oder Beverly Hills befand. Es ist nicht unüblich, Menschen in einigen Vierteln "Kobe!" schreien zu hören, wenn ihnen ein Sprungwurf gelingt.» «The Wall Street Journal»: «Kobe Bryant verkörperte das moderne Alpha-Tier des Sports. Auf dem Platz war er ein echtes Alpha-Tier - im Sieg und auch in der Niederlage, zum Besseren und manchmal auch zum Schlechteren. Wenn es am meisten darauf ankam - und selbst, wenn es gar nicht so sehr darauf ankam -, verlangte er, das gesamte Spiel auf sich zu nehmen. Er spielte nicht Basketball, um Freunde zu machen. Selbst unter seinen Teamkollegen blieb er rastlos. Bryant spielte, um zu gewinnen, Punkt. Und in seinen 20 Spielzeiten mit den Los Angeles Lakers hat er die ganze Zeit gewonnen. Als er ging, hatte er fünf NBA-Titel und einen festen Platz unter den Allerbesten, die das Spiel je gespielt haben.» RUSSLAND «Sport-Express»: «Als die ersten Meldungen erschienen, dass Kobe Bryant bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, tauchte der Gedanke auf: "Ja, Falschmeldung! Es kann nicht sein!" Einfach weil so etwas nicht möglich ist, das kann einfach nicht passieren. Der Sportler, mit dessen Spielen Generationen von Basketballfans aufgewachsen sind, kann mit 41 Jahren nicht einfach sterben.»

ITALIEN «La Gazzetta dello Sport»: «Mit Bryant stirbt ein Kulturschatz für alle. Ein planetarisches Symbol, eine globale Ikone. Ein Jordan, ein Messi, ein Bolt. Eine Figur, die überall geliebt wurde, nicht nur unter dem Basketballkorb.» «La Repubblica»: «Er war einer, der sogar Präsidenten der Vereinigten Staaten Gesetze vorgab. So sehr, dass Obama ihn bei seinem Abschied kopiert hat. (...) Kobe Bryant hatte sich 2016 für immer von der Welt des Basketball verabschiedet und genau so verabschiedete sich Obama von Amerika. Das sagt alles, wer Kobe war. Er war nicht nur ein Champion der NBA, sondern der Mann, der den amerikanischen Traum nach dem Ende von Michael Jordan wiederbelebt hat.» «La Stampa»: «Ungläubigkeit, Sprachlosigkeit und Schmerz. Der Tod von Kobe Bryant zerreisst Herzen und trifft alle. Der Schmerz macht keine Unterschiede zwischen Alter, Rasse, Religion, sozialer Schicht, Leidenschaft für Basketball oder für Sport im Allgemeinen. Den Tod beweinen Staatsoberhäupter, einfache Leute, Erwachsene, Kinder, Wegbegleiter von tausend Herausforderungen auf dem Spielfeld, Gegner sowie Sportler jeder Disziplin.»

SCHWEIZ «CH Media-Zeitungen»: «Die Lichtgestalt strahlte weit über den Basketballsport hinaus, in welchem er jede Auszeichnung und jeden Titel gewann; NBA-Meisterschaften und Olympiagold. Sein Aufstieg war kometenhaft.» Die Würdigung lesen Sie hier. «Neue Zürcher Zeitung»: «Mit Kobe Bryant verliert der Basketball einen der Grössten der Geschichte. Kobe, das war für viele nach Michael Jordan der zweitbeste Basketballer – wenn nicht sogar der beste. Kobe, das war ein Synonym für Eleganz und "Hard work pays off", den Grundsatz, wonach im Leben mit harter Arbeit alles erreicht werden kann. Kobe stand für Schweiss, Blut, Trainingseinheiten um 3 Uhr morgens und das Geräusch, wenn der Basketball, ohne die Korbanlage zu berühren, durch das Netz saust, "Swish". Kurz: für Perfektion. Der Name Kobe wurde zu einer Chiffre für grenzenlosen Erfolg und die Realisierung des amerikanischen Traums.»