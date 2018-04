Bei Untersuchungen im Falle des ehemaligen südkoreanischen Staatschefs Lee Myung Bak soll eine Liste mit 27 Namen von IOC-Vertretern aufgetaucht sein, die ihre Unterstützung in Aussicht gestellt und dafür Verträge mit dem südkoreanischen Elektronikkonzern Samsung geschlossen haben sollen. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung, die sich dabei auf den südkoreanischen Sender SBS beruft.

Die mysteriöse Liste soll in einer Korrespondenz zwischen Samsung-Vertretern und Papa Massata Diack entstanden sein. Diack und sein Vater Lamine, langjähriger Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF, werden auch verdächtigt, an Absprachen für die Vergabe der Sommerspiele 2016 an Rio und 2020 an Tokio beteiligt gewesen zu sein. Papa Massata Diack wird von Interpol per Haftbefehl gesucht.