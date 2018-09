Die Kadetten Schaffhausen setzten sich in Kriens gegen Kriens-Luzern mit 29:24 durch. Die Innerschweizer forderten Schaffhausen, brachten sich mit miserablen 15 Minuten aber um ein besseres Ergebnis. Nach einer 4:3-Führung nach sechs Minuten gerieten sie bis zur 21. Minute mit 5:10 in Rückstand. Während dieser Viertelstunde leistete sich das Heimteam drei Ballverluste, drei Wurffehler und scheiterte sieben Mal an Kadetten-Goalie Ivan Stefanovic. Die einzige Chance, nochmals auszugleichen, verpasste Kriens-Luzern nach 38 Minuten beim Stand von 15:16 wegen zwei weiterer Ballverluste. Drei Minuten später führten die Kadetten wieder 19:15.

Im Verfolgerduell zwischen St. Otmar St. Gallen und dem BSV Bern gerieten die Ostschweizer nie in Rückstand. In diesem trefferreichen Spiel führte St. Otmar schon nach 28 Minuten erstmals mit fünf Treffern Unterschied.