Kadetten Schaffhausen mit Gala-Auftritt

Damit revanchierten sich die Kadetten eindrücklich für die 30:35-Niederlage elf Tage zuvor. In Dänemark hatten die Schaffhauser nie in Führung gelegen. Auch diesmal erwischten die Gäste den besseren Start, nach dem 5:6 (11.) spielte der Schweizer Meister aber gross auf. Zur Pause führten die Kadetten 18:11, in der 37. Minute betrug der Vorsprung erstmals zwölf Tore (25:13).

Dass die Partie früh vorentschieden war, lag einerseits an Gabor Csaszar und anderseits an Goalie Kristian Pilipovic. Der ungarische Regisseur, der im Hinspiel bloss einmal getroffen hatte, erwischte einen Traumtag und erzielte nicht weniger als 16 Tore, und dies bei nur drei Fehlwürfen. Pilipovic brachte es in der ersten Halbzeit mit acht Paraden (zwei Penaltys) auf eine Abwehrquote von 42 Prozent. Allerdings schied der Österreicher in der 47. Minute mit einer Knieverletzung aus.

Dank den Punkten fünf und sechs im fünften Spiel rückten die Schaffhauser in der Gruppe D auf Kosten von Wisla Plock in den 3. Rang vor. Der Rückstand auf das zweitplatzierte GOG Svendborg beträgt bei noch vier verbleibenden Partien zwei Zähler - die ersten zwei der schwächeren Gruppen C und D erreichen die Entscheidungsspiele um die restlichen zwei Plätze in den Achtelfinals. Nächster Gegner ist am kommenden Mittwoch auswärts Leader Dinamo Bukarest.