Logroño La Rioja liegt nach sechs Runden in der spanischen Meisterschaft an zweiter Stelle hinter Barcelona. Der letztjährige Cupfinalist Spaniens hat im EHF-Cup zwei Halbfinal-Teilnahmen 2010 und 2011 vorzuweisen. Die Kadetten werden am 17. November für das Hinspiel nach Logroño reisen, das Rückspiel findet eine Woche später statt.

Der BSV Bern muss ebenfalls zuerst auswärts antreten. Gegner ist mit Rabotnik Bitola der aktuelle Leader der höchsten mazedonischen Liga.