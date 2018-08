Grosser Erfolg für Jérémy Desplanches: Einen Tag vor seinem 24. Geburtstag schwamm der Genfer an den Europameisterschaften in Glasgow über 200 m Lagen souverän zur Goldmedaille.

Desplanches, der letztjährige WM-Achte in seiner Paradedisziplin, schlug nach je einer Länge im Delfin-, Rücken-, Brust- und Crawl-Stil in 1:57,04 an. Damit blieb der Genfer, der sich das Rennen ausgezeichnet eingeteilt hatte, nur um 0,18 Sekunden über seinem Schweizer Rekord vom Juli 2017. Silber ging in 1:57,83 an den Deutschen Philip Heintz, die Nummer 1 der europäischen Saisonbestenliste, Bronze an den Briten Max Litchfield.

Die zuvor letzten Schweizer Medaillengewinner an einer Langbahn-EM hiessen Flavia Rigamonti und Flori Lang. Im Mai 2008 in Eindhoven sicherte sich die Tessinerin Gold über 1500 m Crawl und der Zürcher Silber über 50 m Rücken. Desplanches ist an den seit 1926 ausgetragenen kontinentalen Meisterschaften erst der zweite Schweizer Europameister nach Rigamonti, die auch 2000 in Helsinki über 800 m Crawl schon triumphiert hatte.

Die komplette Liste von Schweizer Medaillengewinnern an Langbahn-Europameisterschaften:

Jahr Ort Name Disziplin Medaille 1934 Magdeburg Edgar Siegrist 100 m Rücken Bronze 1985 Sofia Stefan Volery 100 m Crawl Bronze 1985 Sofia Etienne Dagon 200 m Brust Bronze 1987 Strassburg Stefan Volery 50 m Crawl Bronze 2000 Helsinki Flavia Rigamonti 800 m Crawl Gold 2000 Helsinki Chantal Strasser 800 m Crawl Silber 2000 Helsinki Remo Lütolf 50 m Brust Bronze 2008 Eindhoven Flavia Rigamonti 1500 m Crawl Gold 2008 Eindhoven Flori Lang 50 m Rücken Silber 2018 Glasgow Jérémy Desplanches 200 m Lagen Gold

Am Donnerstag, dem letzten Wettkampftag der Beckenschwimmer, steht Desplanches nochmals im Einsatz. Über die von ihm wenig geliebten 400 m Lagen gehört der frisch gekürte Europameister über die halbe Distanz auch zu den Medaillenanwärtern. Der Genfer ist als Drittschnellster des Jahres gemeldet.