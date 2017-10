Die 27-Jährige aus Uster, die zum ersten Mal überhaupt auf dem WM-Podest stand, blickt auf eine resultatmässig perfekte Saison zurück, hatte sie doch bereits die Weltcup-Regatten in Belgrad und Luzern für sich entschieden. Dazwischen verpasste sie wegen einer Rippenverletzung die Europameisterschaften in Racice und die Weltcup-Regatta in Poznan.