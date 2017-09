Iten belegte in Adendorf am letzten Turnier der in Deutschland beheimateten Pro Golf Tour den 11. Rang. Vor allem dank seinen im März und im August errungenen Turniersiege wurde er in der Jahreswertung Fünfter. Die besten fünf erhalten das volle Spielrecht für die Challenge Tour 2017.

In den nächsten Wochen und Monaten bekommt der 27-jährige Zürcher Unterländer aus Niederhasli überdies im Rahmen der ordentlichen Qualifikationsturniere die Möglichkeit, direkt in die grosse Europa-Tour aufzusteigen. Der Andrang auf die nur 25 Tourkarten, die vergeben werden, ist jedoch sehr gross.