Folglich formuliert Hegi als Zielsetzung für Glasgow in erster Linie Teamerfolge. «Der Fokus liegt wie immer bei der Mannschaft. Wir peilen den als Vorgabe formulierten sechsten Rang an.» Selber möchte er an allen drei Geräten, an denen er turnt (Reck, Barren, Pferd) ein Wörtchen um den Einzug in den Einzelfinal der besten acht mitreden. An die Verteidigung der Medaille denkt Hegi hingegen nicht. «So viele Einflüsse entscheiden letztlich über den Erfolg: die eigene Leistung, die anwesenden Gegner, deren Leistung und die Bewertung durch die Kampfrichter. Da sind Prognosen schwierig.»

Hungrige Turner aus der zweiten Reihe

Die Gedanken des dienstältesten Schweizer EM-Starters gelten der bevorstehenden Aufgabe und nicht der erschwerten Ausgangslage durch fehlende Teamleader. «Wir haben trotzdem ein sehr gutes Team am Start. Die Zeit ist reif für die neuen Gesichter, sich zu präsentieren», sagt Hegi. «Wir haben die Erfahrung und die notwendigen Schwierigkeiten in unseren Übungen und zuletzt sehr konsequent an der Stabilität gearbeitet.»

Ins gleiche Horn bläst Bernhard Fluck. «Die werden in Glasgow einen guten Job machen», prognostiziert der Männer-Cheftrainer. Er spricht von einer gewissen Dynamik, die sich in den letzten Jahren im gesamten Team etabliert hat, und von hungrigen Turnern aus der zweiten Reihe. «Es ist ein starkes Team. Wir haben die Übungen im Griff, jetzt müssen sie die Sache einfach noch auf den Punkt bringen.»