Der Placebo-Effekt, also die Heilung durch Scheinmedikamente – oder wie sie Donald Trump nennen würde: Fake News für die Abwehrkräfte, funktioniert auch in die Gegenrichtung.

Besonders, wenn man seit Tagen jeden Abend per E-Mail informiert wird, wie viele neue Norovirus-Erkrankungen festgestellt werden. Eigentlich habe ich meine Tage als Teilzeithypochonder hinter mir. Dachte ich. Bis Trump kam. Sorry: Bis Fabian Bösch kam.

Bösch ist ein Freestyle-Skifahrer, der durch ein verrücktes Video berühmt wurde. Natürlich wollte ich ihn in Südkorea treffen und tat es. Spät in der Nacht, als ich den Text fertig geschrieben hatte, erhielt ich plötzlich einen Insidertipp: Bösch liege flach: Durchfall und Erbrechen, vermutlich Norovirus. Er sei jetzt in Quarantäne.

Sofort aktivierte sich meine Placebo-Zentrale im Gehirn und mein Bauch begann zu rumoren: Hilfe, Norovirus! Doktor Google sagte mir zwar, dass es mindestens zehn Stunden dauere, bis Symptome auftreten.

Der wiedererweckte Hypochonder in mir sagte aber laut: Fake News! Vorsorglich habe ich darum meine Hände gewaschen. Und das zigfach.

Nun denn: Ich bin mit trockenen Händen, aber ohne Durchfall und Erbrechen aufgewacht. Oder ist es dafür Schuppenflechte? Sei ruhig, Hypochonder in mir! Also wieder Händewaschen und los zur Abfahrt der Männer. Beat Feuz hatte zum Glück keinen Virus und gewann Bronze.

Meine Journalisten-Kollegen, die von Bösch, mir und dem Norovirus hörten, suchten trotzdem Distanz. Quasi Gesundheit first.

Am Abend dann die Entwarnung: Fabian Bösch hatte zwar Durchfall und Erbrechen, aber wohl nur etwas Schlechtes gegessen. Kurz: Er ist wohl eher nicht mit dem Norovirus infiziert.

Als ob ich je etwas anderes gedacht hätte...