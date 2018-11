Mit 29 Punkten war Capela bei der Auswärtsniederlage hinter Superstar James Harden (33 Punkte) der zweitbeste Werfer der Partie. Der 24-jährige Genfer übertraf seine Karriere-Bestmarke, aufgestellt im Dezember des letzten Jahres, um einen Zähler und realisierte daneben auch noch 21 Rebounds - ebenfalls ein persönlicher Rekord.

Mit dem 98:98 rettete Eric Gordon die Rockets 1,2 Sekunden vor dem Ablauf der regulären Spielzeit in der Verlängerung. Dort gingen die Gäste nach einem Dunk von Capela zwar mit 103:101 in Führung, danach drehte Detroit aber auf und fügte Houston im 17. Saisonspiel die 8. Niederlage zu.

Ebenfalls eine Auswärtsniederlage setzte es für Utah ab. Die Jazz unterlagen den Los Angeles Lakers mit 83:90. Dabei nahm die unrühmliche Serie von Thabo Sefolosha kein Ende. Der Waadtländer kam zum sechsten Mal in dieser Saison zum Einsatz und Utah verlor zum sechsten Mal. Nach einem Spiel Pause stand Sefolosha 10 Minuten auf dem Parkett und kam auf 7 Punkte und 4 Rebounds. Bei den Lakers glänzte LeBron James mit 22 Punkten und 10 Rebounds.

Stephen Curry in Autounfall verwickelt

Den Weg zurück in die Erfolgsspur fand Titelverteidiger Golden State. Nach zuletzt vier sieglosen Spielen bezwang der NBA-Champion der vergangenen zwei Saisons die Portland Trail Blazers zuhause mit 125:97. Die Warriors traten erneut ohne den an der Leiste verletzten Stephen Curry an. Der NBA-Superstar war am Freitag in einen Autounfall verwickelt, blieb dabei aber unverletzt.