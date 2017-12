Clint Capelas Wert für die Houston Rockets offenbart sich immer deutlicher. Die Rockets, bis vor kurzem die statistisch beste NBA-Franchise, erleben ohne den verletzten Genfer Allrounder einen veritablen Einbruch. Nach zuvor vier Niederlagen in 34 Spielen verloren sie in der Nacht auf Samstag zum fünften Mal in Folge. Eine ähnlich lange Negativserie verzeichneten die Rockets letztmals vor fünf Jahren.

Die (Mini-)Krise erfasste nun auch Houstons verlässlichsten Spieler: Bei der diskussionslosen Niederlage in Washington verzeichnete James Harden mit 20 Punkten seinen schlechtesten Wert der Saison. Nach dem verspielten 26-Punkte-Vorsprung gegen die Boston Celtics standen die Rockets diesmal fast von Beginn weg auf verlorenem Posten.

Capelas Absenz wiege schwer, befinden amerikanische Analysten. Der 21-Jährige, der seine statistischen Werte in dieser Saison in praktisch allen relevanten Sparten auf ein neues Niveau hob, sei ein ernsthafter Kandidat für das Allstar-Team. Wie lange Capela wegen einer Verletzung an der Augenhöhle noch ausfällt, ist unklar.