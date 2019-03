Auch ein herausragender James Harden vermochte die Texaner im Auswärtsspiel bei den Grizzlies nicht vor der Niederlage zu bewahren. Der 29-jährige Shooting Guard war mit 57 Punkten 8 Assists produktivster Spieler bei den Rockets. Der 24-jährige Westschweizer Clint Capela erzielte mit 14 Punkten den drittbesten Punktewert seines Teams - seine 10 Rebounds waren zudem ein teaminterner Bestwert.

Allerdings trug der Genfer eine Mitschuld am Niedergang von Houston in der Verlängerung. Memphis-Center Jonas Valanciunas konnte 0,1 Sekunden vor Ablauf der Spielzeit bei Gleichstand an die Freiwurf-Linie vortreten - Capela hatte seinen Antipoden gefoult. Trotz der Niederlage bleiben Capela und die Rockets als Dritte der Western Conference auf Playoff-Kurs.

Der zweite Schweizer NBA-Profi Thabo Sefolosha blieb mit den Utah Jazz derweil weiter siegreich. Auswärts bei den New York Knicks feierten die Jazz einen ungefährdeten 137:116-Sieg, es war der fünfte in Serie. Bester Skorer für das Team aus Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah war Donovan Mitchell mit 30 Punkten. Sefolosha, der rund eine Viertelstunde zum Einsatz kam, steuerte 4 Punkte und 3 Rebounds zum Sieg bei.