Der Verkauf muss noch vom NBA Board of Governors, also den Besitzern der anderen Teams, offiziell abgesegnet werden. Da die Rockets aber weiterhin in Houston spielen werden, gilt dessen Zustimmung als sicher.

Der bisherige Eigentümer Leslie Alexander hatte die Rockets im Jahr 1993 für 85 Millionen Dollar erworben. Fertitta, der das Houstoner Unternehmen "Landry's" führt und neben Restaurants auch Hotels und Casinos besitzt, hatte damals auch ein Angebot zum Kauf abgegeben. Das Wirtschaftsmagazin "Forbes" stufte den NBA-Champion von 1994 und 1995 zuletzt mit einem Marktwert von 1,65 Milliarden Dollar ein.

Den bisher höchsten Preis für die Übernahme eines Basketballteams hatte der ehemalige Microsoft-Chef Steve Ballmer vor drei Jahren bezahlt, als er für zwei Milliarden Dollar die Los Angeles Clippers gekauft hatte.

Die vom 28-jährigen Basketball-Superstar und Olympiasieger James Harden angeführten Rockets gelten für Experten als erster Herausforderer des amtierenden NBA-Champions Golden State Warriors in der am 17. Oktober beginnenden Saison.