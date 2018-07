Der Verband erwartet insgesamt drei Medaillen und 13 Diplome. Nach den verletzungsbedingten Absagen von Pablo Brägger (Gold am Reck 2017) und Christian Baumann (Bronze am Pauschenpferd 2016) gehören Oliver Hegi (Silber am Reck 2017) und vor allem Giulia Steingruber (u.a. Olympia- und WM-Bronze am Sprung) zu den potenziellen Medaillenanwärtern. Zu seiner ersten EM-Teilnahme kommt der 19-jährige Glattbrugger Henji Mboyo.

Wie immer in geraden Jahren werden bei der Elite in Glasgow nur Titel in der Mannschaft und an den Geräten vergeben, aber nicht im Mehrkampf. Vor zwei Jahren bei der Heim-EM in Bern schafften sowohl die Männer (Team-Bronze) als auch die Frauen (4.) die besten Mannschafts-Rangierungen an Europameisterschaften, insgesamt gab es sieben Medaillen und 21 Diplome.