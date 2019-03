Houston lag im dritten Viertel 61:82 zurück, zeigte danach aber eine unglaubliche Aufholjagd mit James Harden in der Hauptrolle. Der MVP 2018 hatte eine hundertprozentige Freiwurf-Quote (18/18) und war in 8 von 18 Fällen von der Dreipunkte-Linie aus erfolgreich. Mit 58 Punkten kratzte Harden an seinem Punkterekord von 61 Zählern, den er am 23. Januar in New York aufgestellt hatte.

Beim 4. Sieg in Folge der Rockets erzielte der Genfer Clint Capela sechs Punkte und holte 11 Rebounds.