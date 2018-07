Das an Nummer fünf gesetzte Duo gewann in Utrecht auch das dritte und abschliessende Vorrundenspiel in der Gruppe E. Gegen die Österreicherinnen Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig siegten sie nach einem 0:1-Satzrückstand am Ende souverän mit 21:23, 21:16, 15:8. Als Belohnung dürfen Betschart/Hüberli nun die Sechzehntelfinals überspringen. Platz 9 ist ihnen schon mal sicher, zufrieden mit diesem Ergebnis dürfen sie aber noch nicht sein.

Nach ihrem Startsieg vom Dienstag bezogen Anouk und Zoé Vergé-Dépré in der zweiten Begegnung eine Niederlage. Sie verloren gegen das Duo Jolien Sinnema/Laura Bloem aus dem Land des Gastgebers vor allem deshalb mit 14:21, 17:21, weil die Vorstellung beider Spielerinnen zu wenig konstant war. So gerieten die Vergé-Déprés im ersten Durchgang schnell mit 10:19 in Rückstand, "weil wir nicht gut genug serviert haben", wie Anouk Vergé-Dépré bemängelte. Ihre Schwester Zoé ergänzte: "Wir waren zu wenig aggressiv in den Abschlüssen."

Nicole Eiholzer und Elena Steinemann stehen vor dem frühen Aus. Sie verloren auch ihre zweite Partie in der Gruppe C in Den Haag, gegen die Ukrainerinnen Dawidova/Schtschipkowa waren sie beim 15:21, 12:21 chancenlos. Sie produzierten viel zu viele leichte Fehler, um eine Siegchance zu haben.