Geschwächte Albane Valenzuela ausgeschieden

Die 22-Jährige wird seit einiger Zeit von einer Verletzung geplagt. "Seit ein paar Wochen fühle ich mich stark eingeschränkt", sagte sie. Sie spüre Schmerzen vom Hals über die rechte Schulter bis in die Finger.

Schon am Turnier von Anfang Oktober habe sie sich überlegt aufzugeben, und diesmal sei sie wieder nahe daran gewesen, sagte sie nach dem Scheitern an dem mit 4,3 Millionen Dollar dotierten grossen Turnier.

Valenzuela wird sich in den nächsten Tagen von einem Spezialisten in New York untersuchen lassen.