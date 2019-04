Der 78-Jährige habe das Amerikanische Spital in Neuilly, einem Vorort von Paris, am Montag verlassen, berichtete die brasilianische Sport-Website Globoesporte.com unter Berufung auf das Umfeld des dreifachen Fussball-Weltmeisters.

Globoesporte.com zitierte aus einer Erklärung von Pelé, in der er sich bei seinen Fans "für die positiven Gedanken und die Genesungswünsche" bedankte. "In Paris habe ich eine ernste Harnwegsinfektion bekommen, die medizinische Behandlung und einen chirurgischen Notfall-Eingriff erfordert hat", hiess es weiter. Dank der Behandlung sei er aber nun "bereit, nach Hause zurückzukehren". "Frankreich hat nicht nur grossartige Spieler, sondern auch sehr gute Ärzte", fügte Pelé charmant hinzu.

Zuvor hatte der brasilianische Stürmer Neymar, der bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht, bei Instagram ein Foto veröffentlicht, das ihn an Pelés Krankenbett zeigt. Pelé sitzt dabei in offenbar guter Verfassung in Strassenklamotten auf seinem Krankenbett. Vor seiner Einlieferung hatte Pelé den jungen französischen Nationalspieler Kylian Mbappé getroffen.