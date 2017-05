Für ihre gemeinsame Tochter, die zweijährige Kaya, sei der 41-jährige Ukrainer ein Berg von einem Mann, bei dem sie sich total beschützt fühlen könne, sagte die 27-jährige Schauspielerin dem Portal bunte.de. Ihr gehe es genauso. "Ich würde am liebsten an ihm hochklettern und mich geborgen wissen - wie ein Kind in einem Baumhaus."

Klitschko selber denkt nur noch daran, wie er den an den Briten Anthony Joshua verlorenen Weltmeistertitel im Schwergewicht zurückholen kann. In der Nähe von Kitzbühel bereitet sich der entthronte Champion auf sein Comeback vor. Hayden Panettiere wird ihn unterstützen, in der Hoffnung, die Dauerverlobung mit dem Boxer zu einem glücklichen Ende zu führen.