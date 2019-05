Auf dem Weg zu seinem fünften Triumph an einem Kranzfest liess sich der 22-jährige Käser, Sohn von Schwingerkönig Adrian Käser, nur in den Morgenstunden aufhalten. Er stellte mit dem Emmentaler Matthias Aeschbacher, danach aber gewann er fünf Gänge. Der Emmentaler Routinier Thomas Sempach gewann in Lyss seinen hundertsten Kranz.

Auswärtssieg von Wicki

Königsanwärter Joel Wicki errang derweil als Gast am Aargauer Kantonalfest in Zofingen seinen ersten Kranzfestsieg der noch jungen Saison. Er stieg mit 1,25 Punkten Rückstand in den Schlussgang, in dem er Joel Strebel nach exakt sechs Minuten auf den Rücken legte. Nur den 2,05-Meter-Mann Michael Bächli hatte Wicki nicht bezwingen können. Mitfavorit Nick Alpiger beendete den Wettkampf im 3. Rang.

Daniel Bösch, der Unspunnensieger 2011, schrieb in Widnau in doppelter Hinsicht Geschichte. Der Toggenburger gewann in überlegener Manier mit sechs gewonnen Gängen seinen 100. Kranz. Zugleich errang er ebenso souverän seinen achten Sieg am St. Galler Fest. Er ist nunmehr Rekordsieger.

Bösch war derart überlegen, dass im 6. Gang ausgeschwungen werden musste. Den zusätzlichen Viertelpunkt sicherte sich Böschs Klubkamerad Daniel Ott. Aber der Schlussgang war nach nur zwölf Sekunden vorbei.