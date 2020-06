European Championships 2022 um vier Sportarten erweitert

Neben den bereits feststehenden Europameisterschaften in der Leichtathletik, im Turnen, Rudern, Radsport und Triathlon wird nun auch im Sportklettern, Kanu, Tischtennis und Beachvolleyball um Titel gekämpft.

Die Titelkämpfe sind vom 11. bis 21. August 2022 in Bayern geplant. Im Sommer 2018 fanden in Berlin und Glasgow erstmals European Championships als Bündelung kontinentaler Titelkämpfe statt. In München soll der Event 50 Jahre nach den Spielen 1972 im Olympiapark würdig gefeiert werden.

4400 Athleten werden in zwei Jahren erwartet. In 158 Entscheidungen geht es um Medaillen. Trotz des grossen Wettkampfprogramms wird laut Veranstalter "ausschliesslich" bereits vorhandene Infrastruktur genutzt.