Europacup-Saison auch ohne Sm'Aesch Pfeffingen

Als Grund für den Rückzug aus dem Europacup nennt der Klub aus Baselland gesundheitliche Bedenken bei Reisen ins Ausland. "Die Planung und Durchführung eines europäischen Wettbewerbs ist in der aktuellen Situation auch aus gesellschaftlicher und finanzieller Sicht nicht verantwortbar", sagte Geschäftsführer Fabio Back in einem Communiqué.

Die Volleyballerinnen hätten am 11. November ein Heimspiel gegen UFK Nitra ausgetragen und wären zwei Wochen später zum Rückspiel in die Slowakei gereist. Am Montag entschied der Klub-Vorstand an einer Sitzung einstimmig auf solche Reisen zu verzichten. Vorletzte Woche hatte sich bereits das Frauen-Team von Düdingen aufgrund des Coronavirus aus dem Europacup zurückgezogen.