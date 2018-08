Die in Australien lebende Berner Oberländerin triumphierte am 70.3 Ironman Sunshine Coast bei ihrem "Wahlheimat-Rennen" in 4:05:44 Stunden mit 35 Sekunden Vorsprung auf die Australierin Annabel Luxford, die Neunte der letztjährigen Ironman-WM auf Hawaii.

Die je zweifache Ironman-WM-Zweite und Ironman-Europameisterin Steffen war in diesem Jahr jeweils Dritte bei Triathlons des gleichen Formats auf den Philippinen und in Vietnam gewesen. An der Sunshine Coast in Mooloolaba hatte Steffen bereits 2014 und 2015 im 70.3 Ironman triumphiert.

Steffen wurde am 27. Dezember letzten Jahres Mutter eines Buben (Xander).