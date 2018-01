Gerade bei Fussballern gilt Basketball als „körperloses Spiel“. Wie oft hört man, vor allem auf regionalen Fussballplätzen, nach einem Foulpfiff des Unparteiischen, den Spruch „Schiri, mir spiele nid Basket“. Das ist aber eine Mär, ja Blödsinn und gehört korrigiert.

„Blutgrätsche“ ausgepackt

Am letzten Sonntagnachmittag lief in der Dreirosenhalle im Kleinbasel im Verbands-Derby zwischen den Starwings und dem BC Boncourt die 15. Minute, als Alexis Herrmann allei­ne auf den Korb zulief. Der Jurassier und das Eigengewächs des BCB, der seit zwei Jah­ren für die „Wings“ spielt, wurde auf den Weg zum unaufgeregten Korbleger brutal umge­mäht. Niedergeholzt.

Eine rüde, völlig unnötige Attacke, wie man sie im Basketball sehr, sehr selten sieht. Die Folge war fatal. Der 25-jährige, 178 Zentimeter grosse Aufbauer, der voll berufstätig ist (was er in Boncourt nicht sein konnte), konnte nicht mehr weiterspielen. Und musste abends in die Notfallstation des Spitals Delémont (Herrmann ist in der jurassi­schen Hauptstadt wohnhaft) eingeliefert werden.