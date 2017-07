Das als Nummer 7 gesetzte Schweizer Duo unterlag im Viertelfinal den Kanadierinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes 15:21, 28:26, 10:15.

Dabei wäre ein Weiterkommen durchaus möglich gewesen. Im Entscheidungssatz führten die Schweizerinnen 8:6, ehe bei ihnen der Faden riss. Bereits der zweite Durchgang war hart umkämpft. Nach drei abgewehrten Matchbällen verwerteten Vergé-Dépré/Heidrich den vierten Satzball zum 28:26.

Für das derzeit bestklassierte Schweizer Beach-Duo war es bereits die dritte Niederlage gegen die Kanadierinnen in den letzten drei Wochen. Schon vor zwei Wochen mussten sich Vergé-Dépré/Heidrich beim Heim-Event in Gstaad der Weltnummer 3 im Spiel um Platz 3 geschlagen geben. Eine Woche zuvor waren sie im kroatischen Porec in der Runde der letzten 8 an Pavan/Humana-Paredes gescheitert.