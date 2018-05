Sowohl der Bündner Nino Schurter wie auch die St. Gallerin Jolanda Neff kehrten als Weltmeister aus Australien zurück. Für Seriensieger Schurter ein weiterer Erfolg im eindrücklichen Palmarès.

Schaulaufen vor eigenem Publikum

Für die zweifache Gesamtweltcupsiegerin Neff nach zuletzt dem einen oder anderen Rückschlag der definitive Beweis, auch bei einem grossen Einzelrennen die Beste zu sein.

Und jetzt also so etwas wie ein Schaulaufen vor eigenem Publikum. Die Stimmung in der Lenzerheide wird gigantisch sein. Schurter und Neff sind sich in zwei Dingen einig: Dass es der wichtigste Wettkampf des Jahres ist . . . und dass es ein Nachteil ist, vor eigenem Publikum zu fahren.

Grosse Herausforderung

Wie bitte? Die beiden Titelverteidiger sprechen nicht etwa vom zusätzlichen Druck. Schurter sagt, dass er nach dem Erreichen des grossen Karriereziels «Olympiasieg» 2016 in Rio nichts mehr beweisen müsse und entsprechend entspannt in die Wettkämpfe steigt.

Aber die vielen Freunde und Bekannten, die nach einer Prise Beachtung dürsten. Die vielen Verpflichtungen bei Medien und Sponsoren. Der ganze Rummel rund um den Mega-Event quasi vor seiner Haustüre.

All das macht es zur grossen Herausforderung, den Fokus als Athlet zu hundert Prozent auf das Wesentliche zu richten: Am Tag X bereit zu sein. «Es lenkt schon ein wenig ab, wenn jeder etwas von dir will. Ich werde schauen, dass ich mich davor so gut wie möglich schützen kann.»

Die Notbremse gezogen

Noch schwieriger als für den neben der Strecke eher zurückhaltenden Schurter dürfte diese Challenge für die extrovertierte Jolanda Neff werden. Die 25-Jährige spricht von einer grossen Herausforderung. «Extrem viele Leute kennen mich und ich kann diese Leute nicht einfach ignorieren.»