Hablützel-Bürki wurde am Donnerstagabend von ihrer Kantonalpartei offiziell nominiert. Am gleichen Anlass bestimmte die baselstädtische SVP ihre Kandidierenden für die Nationalratswahlen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Hablützel-Bürki ist seit 2016 Mitglied des Grossen Rates und vertritt die SVP in der Regiokommission und Disziplinarkommission. Ihre politischen Schwerpunktthemen sind nach eigenen Angaben die Sicherheits- und Verkehrspolitik.

In ihrer früheren Karriere als Spitzensportlerin hat sie unter anderem zwei Mal Silber an den Olympischen Sommerspielen in Sydney gewonnen und ist damit die erfolgreichste Schweizer Fechterin aller Zeiten.