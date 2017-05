Capela stand in der Nacht zum Mittwoch während 34 Minuten im Einsatz. Dabei kam der Genfer Center auf neun Punkte und elf Rebounds. Bester Skorer der Rockets war James Harden, dem mit 33 Punkten und je 10 Rebounds und Assists ein Triple-Double gelang. Harden hatte in den Schlusssekunden der Verlängerung die Chance, mit einem Dreier nochmals auszugleichen. Houstons Topskorer sah allerdings seinen Wurf von Manu Ginobili geblockt.

Die Spurs schafften ihren dritten Sieg in der Best-of-7-Viertelfinalserie trotz Verletzungspech und einem 101:104-Rückstand in der Overtime. Nach ihrem Spielmacher Tony Parker, dessen Saison beendet ist, musste San Antonio in der entscheidenden Phase auch auf Kawhi Leonard verzichten. Dieser hatte sich im dritten Viertel bei einer Landung am rechten Knöchel verletzt, spielte aber vorerst weiter und kam auf 22 Punkte und 15 Rebounds.

Spiel 6 findet in der Nacht zum Freitag Schweizer Zeit in Houston statt.