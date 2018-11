Nicht, dass die beiden stets zu zweit unterwegs wären. Häufig trainieren die Schweizer Langläufer in der Gruppe. Nur ist der Rest meistens noch im Aufstieg, wenn Cologna und Baumann bereits auf dem Gipfel posieren. Denn der vierfache Olympiasieger bildet auch im Sommertraining den Massstab. Wenn ihn einer herausfordern kann, dann Baumann. Der 28-jährige Bündner Bauernsohn zeigt in der Saisonvorbereitung immer wieder auf, welch exzellenter Athlet er ist. Doch im Winter auf der Loipe hat er den Anschluss an die absolute Weltspitze noch nicht ganz geschafft. Dreimal lief der frühere Klassisch-Spezialist, der sich zum veritablen Allrounder entwickelt hat, im Weltcup bisher in die Top 10. Ein achter Platz ist sein Bestresultat. Das hat viel mit Baumanns Gesundheit zu tun. In den letzten zwei Wintern erlebte der Langläufer, der seit seinem 15. Lebensjahr in Davos lebt, massive Rückschläge. Zuerst eine Erschöpfungsdepression, bei den Olympischen Spielen unerklärliche Probleme mit der Atmung. Nun will Jonas Baumann wieder angreifen. Doch ein Fragezeichen bleibt.

Ein sehr offener Typ Der Bündner ist ein sehr offener und kommunikativer Mensch. Vor zwei Jahren machte er seine Einkommensverhältnisse öffentlich und deklarierte damit, wie viel – oder besser gesagt, wie wenig – die Nummer 2 der Schweizer Langläufer mit dem Sport verdient. Es ist ein Leben an der Grenze zum Existenzminimum. Auch mit seinem Burnout in der Saison 2016/17 ging er offensiv um. Er wolle damit beitragen, dass diese psychische Krankheit enttabuisiert wird. «Im Sport und in der Gesellschaft geht es immer mehr nur um Leistung. Der Mensch dahinter geht vergessen», sagte er vor einem Jahr zur «Schweizer Illustrierten». Und auch über die rätselhaften Symptome an den Olympischen Spielen in Pyeongchang redet er offen. Baumann, der bisher nie mit Asthma konfrontiert war, gibt zu, dass man die Ursache seiner Lungenprobleme nicht genau definieren konnte. War es die Kombination von Kälte und Feinstaub in Südkorea? Ist es der Beginn eines dauerhaften Leistungsasthmas? Oder letztlich gar eine späte körperliche Reaktion auf seine Erschöpfungsdepression?

In diesem Sommer waren die Beschwerden wieder weg. «Aber die Nagelprobe kommt wohl erst, wenn es richtig kalt wird. Ich weiss deshalb nicht, ob das Problem erneut auftaucht», sagt Baumann, «aber ich will mir darüber nicht den Kopf zerbrechen. Es soll für mich keine Ausrede für ausbleibenden sportlichen Erfolg sein.» Bewusst Zeit für das Privatleben Der 28-Jährige will in diesem Winter anknüpfen an die Leistungen der ersten Saisonhälfte 2017/18. «Bis zur Tour de Ski war es top, so gut wie noch nie in meiner Karriere. Leider gingen die Olympischen Spiele dann total in die Hosen.» Die Zuversicht von Baumann, der in Chur Sportmanagement studiert, ist begründet. Die Leistungstests vor der Saison waren sehr gut. Besonders positiv bewertet Baumann, dass er die Vorbereitung ohne Krankheiten und Verletzungen absolvieren konnte. «Ich bin normalerweise extrem anfällig auf Infekte», sagt er.

Auch die schwere psychische Erkrankung hat er definitiv abgehakt. Er arbeitet mit einem Sportpsychologen zusammen, legt viel Wert auf ein intaktes Umfeld und reserviert bewusst Zeit für Privates und genügend Erholung. «Die Rahmenbedingungen stimmen jetzt», sagt Baumann, «ich nehme mir meine Freiheiten raus, wenn ich merke, dass der Körper sie braucht.» Baumanns Ziel ist die WM Mitte Februar in Seefeld. Dort strebt er ein Diplom an und will mit der Staffel um die Medaillen mitlaufen. Auch im Weltcup denkt er in neuen Dimensionen. «Mein Ziel müssen Plätze in den Top 10 sein.» Doch unter Druck setzen lässt sich der extrem ehrgeizige Bauernsohn nicht mehr. Er hat gelernt: «Sport bleibt zwar das ultimativ Wichtigste in meinem Leben. Aber es funktioniert nur, wenn der Kopf frei ist.» Die Krankheit habe ihn zu einem besseren Sportler gemacht. Er sei ausgeglichener in Stresssituationen, habe Vertrauen in seinen Körper und die nötige Lockerheit, um Resultate zu relativieren. «Der Faktor Spass darf bei allem Ehrgeiz nicht fehlen.» Wobei es definitiv mehr Spass macht, wenn man zusammen mit Dario Cologna auf dem Gipfel ankommt.