Die nominierten Sportlerinnen und Sportler sind bekannt

Die Sports Awards, die Ehrungen der besten Schweizer Sportler des Jahres, gehören seit 1950 zum festen Programm. In diesem Jahr stehen aufgrund der Corona-Pandemie jedoch nicht die erfolgreichsten Sportpersönlichkeiten des Jahres zur Wahl, sondern aufs Neue die bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger. Nun sind in den Kategorien "Beste Sportlerin" und "Bester Sportler" die je sechs Nominierten bekannt.

Von A wie Ammann bis Z wie Zurbriggen

Aus den Vorwahlen ging bei den Männern "Rekordgewinner" Roger Federer, die beiden erfolgreichsten Schweizer Winterolympioniken Simon Ammann und Dario Cologna, der dreifache Kugelstoss-Weltmeister Werner Günthör sowie die beiden Ski-Asse Bernhard Russi und Pirmin Zurbriggen hervor.

Bei den Frauen dürfen sich Eiskunstlaufkönigin Denise Biellmann, Kunstturnerin Ariella Kaeslin, OL-Ikone Simone Niggli-Luder sowie aus der alpinen Skiszene Lise-Marie Morerod, Erika Reymond-Hess und Vreni Schneider noch Chancen auf die besondere Auszeichnung ausrechnen.

Publikum kann per Televoting mitbestimmen

Die und der Beste werden am Sonntag, 13. Dezember, in den Studios von Schweizer Radio und Fernsehen in Zürich gewürdigt, allerdings findet die TV-Show in diesem Jahr ohne Studiopublikum statt. In der Sendung, die von allen drei Landessendern (u.a. ab 20.05 Uhr bei SRF 1) live übertragen wird, können die Zuschauer die Wahl per Televoting mitbestimmen. Die Vorauswahl wurde durch die sogenannte "Sports Awards Academy" getroffen, ein eigens gegründetes Gremium, das 120 Preistragende aus der Vergangenheit umfasst. Die Stimmen der "Sports Awards Academy" und des Fernseh-Publikums zählen in der Endabrechnung je zur Hälfte.

In der von Sandra Studer und Rainer Maria Salzgeber moderierten Livesendung werden zusätzlich die Preisträger in den Kategorien Paralympische Sportler, Trainer und Team geehrt. Sportfans hatten via Online-Voting bis am 2. Dezember die Möglichkeit, ihre Stimme für das beste Team abzugeben. Über die Siegerin oder den Sieger in den Kategorien "Paralympische Sportler" und "Trainer" hat die Sports Awards Academy direkt entschieden.