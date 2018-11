Mit zwei nahezu perfekten Übungen am Stufenbarren und am Barren entschieden Seitz und Nguyen den Final der besten drei Teams für sich und sicherten sich das Preisgeld von 25'000 Franken. Es war das spektakuläre Ende eines Nachmittags, der den 6700 Zuschauern einmal mehr einen tollen Mix aus Sport und Show bot. Für Seitz war es bereits der dritte Sieg in Zürich nach 2010 und 2012, damals gewann sie an der Seite von Fabian Hambüchen.

Die beiden Schweizer Duos konnten in die Entscheidung um den Sieg nicht eingreifen. Oliver Hegi und Ilaria Käslin bekundeten etwas Pech, verpassten sie den Einzug in den Halbfinal der besten sechs Teams doch nur um einen halben Punkt. Vorjahressieger Pablo Brägger und Leonie Meier, die ihre Premiere am Swiss Cup Zürich feierte, kamen nicht über den zehnten und letzten Rang hinaus.