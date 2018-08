Auch hier hilft bei der Zielsetzung die Statistik. In Lettland soll eine Quote seine Fortsetzung finden, die im Schweizer Sport wohl einzigartig ist. In 45 WM-Rennen stand «Chlöde», wie sie ihn in OL-Kreisen nennen, 24-mal auf dem Podest. Entsprechend definiert er bei vier WM-Einsätzen zwei Medaillen als persönliche Vorgabe. «Mindestens eine davon darf auch golden sein», sagt Hubmann.

Von Altersmüdigkeit ist beim Senior im Schweizer Team keine Spur. «Ich bin in einer erfolgreichen Phase meiner Karriere», sagt er. «Und für die WM bestens gerüstet.» Als Titelverteidiger im Sprint, als Gesamtweltcupsieger und als frisch gebackener Europameister wird der 35-Jährige morgen im Stadt-Sprint von Riga die erste von vier möglichen Medaillen anpeilen. An Selbstvertrauen mangelt es dem siebenfachen Weltmeister nicht. Daran haben auch zwei eher magere Resultate an der Heim-EM im Tessin nichts geändert.

«Der siebte Platz über die Mittel- und der fünfte Platz über die Langdistanz entsprechen nicht meinen Ansprüchen», sagt der gelernte Schreiner, der seit 2007 OL-Profi ist. Er weiss aber auch, dass in beiden Rennen ein einzelner Fehler Grund für die Rückschläge war. «Ohne diesen Fehler hätte ich die Langdistanz gewonnen», sagt der Familienvater ohne Anflug von Arroganz, «die Mitteldistanz vielleicht auch.»