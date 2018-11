Skispringen ist die Sportart mit weit mehr als sieben Siegeln. Jeder Athlet ist auf der Suche nach seinem ganz persönlichen «Flugsystem», wie es oft heisst. Armstellung, Ski-Anstellwinkel, Ski- und Schuhhärte, V-Öffnung – etliche Details spielen mit. Und auch erfahrene Athleten wie Simon Ammann stehen oft an, wenn es darum geht, das Geheimnis eines perfekten Fluges dem Sportinteressierten zu erklären. Genau jenes «Geheimnis des guten und schlechten Sprungs» soll in dieser Saison mit Hilfe der Technik gelüftet werden. So formulierte es kürzlich Walter Hofer, Renn­direktor der Skispringer beim internationalen Skiverband FIS.

Wenn die Athleten heute in Wisla in die Weltcupsaison starten, wird die Technik zwar noch nicht eingesetzt, Mitte Dezember aber soll gemäss FIS-Verantwortlichen eine Einführung vorgesehen sein. Rote Dosen in der Grösse einer Streichholzschachtel werden dann an den Skis der Springer angebracht. Mittels Spezialkameras am Rand der Sprunganlage können Geschwindigkeit und Flughöhe ermittelt werden. Zudem werden Daten zur Skihaltung geliefert: zum Zeitpunkt, wann die Ski geöffnet werden, zum Winkel der V-Öffnung und zum Anstellwinkel. Detaillierter als bisher soll auch erhoben werden, ob der Athlet den Sprung am Tisch rechtzeitig auslöst.