Aus dem Training heraus absolvierte ein Teil der Schweizer Langdistanzathleten, die am Sonntag nicht am Ironman Switzerland starten, den über die olympische Distanz führenden 5150 Triathlon in Zürich. Die Bezeichnung leitet sich von der Addition der Distanzen ab.

Ryf kam inmitten der Männerspitze - beide Geschlechter waren gleichzeitig gestartet - aus dem Zürichsee, gut eine Minute hinter Manuel Küng. Auch der Abschnitt mit dem Rennvelo glückte. Das Radfahren sei gegenüber dem letzten Jahr, in dem die dreifache Hawaii-Siegerin an den Folgen einer Rückenverletzung litt, um einiges besser gegangen, befand Ryf, die bei leichtem Regen mit einem Vorsprung von über 6 Minuten ins Ziel lief.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Formtest", sagte Ryf, die eine Woche vor dem Start am Ironman 70.3 im polnischen Gdingen am Samstagabend ins Trainingslager nach St. Moritz zurückkehrte.