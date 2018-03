Der 34-jährige Luzerner vom HC Kriens-Luzern bestritt 118 Länderspiele (198 Tore), nahm an zwei EM-Endrunden teil (2004, 2006) und absolvierte bisher 355 Spiele in der höchsten Spielklasse.

Seine grössten Erfolge als Spieler feierte Fellmann mit Amicitia Zürich (zweimal Meister, einmal Cupsieger). 2011 kehrte der Luzerner in die Innerschweiz zum HC Kriens-Luzern zurück. Der ausgebildete Sekundarlehrer will sich in Zukunft mehr seiner Familie und dem Beruf widmen, schliesst aber nicht aus, in irgendeiner Funktion mit dem Handball verbunden zu bleiben.