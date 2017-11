Houston unterlag trotz 38 Punkten von ihrem Point Guard James Harden zuhause mit 113:129 gegen die Toronto Raptors. Clint Capela erzielte elf Punkte und holte ebenso viele Rebounds. Mit dieser Niederlage verloren die Rockets ihren Spitzenplatz in der Western Conference wieder an den NBA-Champion Golden State Warriors.

Bostons Erfolgsserie hält an

Nach einem Saisonfehlstart mit zwei Niederlagen in Folge sind die Boston Celtics derzeit das beste Team der gesamten Liga. Mit dem 109:102-Auswärtssieg bei den Brooklyn Nets reihte das Team aus dem US-Bundesstaat Massachusetts bereits den 13. Sieg aneinander. Das nächste Team, welches Bostons Serie zu beenden versucht, ist Meister Golden State, der in der Nacht auf Freitag in Boston antritt.