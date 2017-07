Der 29-jährige Branden Grace absolvierte auf dem Par-70-Kurs von Royal Birkdale im englischen Southport als erster Golfprofi bei einem Major-Turnier eine Runde mit nur 62 Schlägen.

In der 441 Turniere umfassenden Major-Geschichte hat es bislang 31 Runden mit 63 Schlägen gegeben, aber noch nie eine mit 62. Grace, der in Royal Birkdale nur knapp den Cut überstanden hatte, spielte auf seiner Rekordrunde am Samstag acht Birdies und zehn Par-Löcher.

"Es fühlt sich grossartig an, eine aussergewöhnliche Runde von Anfang an", sagte Grace. Dass er auf Rekordkurs lag, wusste er nicht: "Mein Caddy hat mir zum Rekord gratuliert, bis dahin hatte ich keine Ahnung."