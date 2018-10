Pitcher David Price und Steve Pearce, der zwei Homeruns schlug, waren die Matchwinner für die Red Sox, die den vierten Titel innerhalb von 15 Jahren gewannen, den ersten seit 2013. Alex Cora ist der erste Coach aus Puerto Rico und erst der fünfte Trainer-Neuling, der ein Team zum Titel führte.

Die Red Sox waren das überragende Team der Saison. In der Regular Season hatten sie 108 Siege gefeiert, ehe sie sich in den Playoffs gegen die New York Yankees, Titelverteidiger Houston Astros und die Dodgers durchsetzten. Die Dodgers verloren zum zweiten Mal in Folge das entscheidende Spiel der World Series zuhause.