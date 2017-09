Denn in der Schweiz war der FCB selten so dominant wie unter dem Zürcher Fischer. Er ging mit dem Double – und musste trotzdem seine Sachen packen. Weil man einen klaren Neuanfang wollte. Mit neuer Führung, neuer Strategie und neuem Trainer. Mehr Jugend, mehr Eigengewächse, mehr Spektakel und Unterhaltung. Bis jetzt ist der FCB diesbezüglich vieles schuldig geblieben. Umso mehr steht er nun im Fokus.

Auch weil Sportchef Marco Streller im «Sonntagsblick» vom «Achtelfinal» in der Königsklasse spricht. Und das just am Tag nach der Heimpleite gegen Lausanne. Logisch, das Interview wurde vor der Partie geführt. Unglücklich ist es trotzdem.

Die Alarmglocken beim FCB sind längst am Läuten

Auf der Reise nach Manchester deutet Streller an, dass man auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv werde, einen physisch starken Spieler für die Offensive suche. Einen, der den Ball halten kann. Es ist ein Zeichen, dass beim FCB die Alarmglocken längst am Läuten sind.

Es muss etwas geschehen, um dem Teufelskreis aus Niederlagen und schrumpfendem Selbstvertrauen zu entrinnen. Und den Trainer jetzt schon infrage zu stellen, wäre verfrüht. Auch wenn Wicky mit sehr ähnlichem Personal wie Fischer viel schwächer in die Saison startete.

Und so steht Wicky vor dem heutigen Champions-League-Auftakt schon ordentlich unter Druck. Sicher, einen Sieg darf man nicht erwarten. Aber eine Reaktion, eine deutliche Reaktion im Vergleich zu den letzten Auftritten. Sonst wird alles, was da noch kommt, zur grossen Prüfung. Selbst oder insbesondere auch das Cupspiel gegen Chiasso kommenden Sonntag. Dann spielt es nicht mehr eine grosse Rolle, dass die Ausgangslage für Basel in der Champions League diese Saison eigentlich sehr gut wäre. Viel besser als unter Fischer. Denn Benfica und ZSKA Moskau sind zwar gute Mannschaften, aber nicht auf derselben Höhe wie PSG und Arsenal. Eine Achtelfinal-Qualifikation ist nicht einfach Träumerei. Aber wenn sich die Krise in den Köpfen festfrisst, dann wird auch das Spiel in Chiasso zur Zitterpartie.