Für die Thuner wäre in dieser recht spektakulären Partie ähnlich viel drin gelegen die im vergangenen November beim ebenfalls in der Stockhorn-Arena errungene 4:2-Sieg gegen die Basler. Rückkehrer Simone Rapp brachte die Berner Oberländer schon nach acht Minuten in Führung, und vier Minuten später hatte der baumlange Tessiner das 2:0 auf dem Fuss. Er zögerte allein vor Goalie Jonas Omlin zu lange und liess sich den Ball von Eray Cömert vom Fuss spitzeln.

Drei Tage nach der Weiterkommen in der Champions-League-Qualifikation zeigte Marcel Kollers Mannschaft nach schwachen erste 20 Minuten eine Steigerung, die den Sieg zuletzt verdient erscheinen liess.

Silvan Widmer hatte kurz vor der Pause ausgeglichen, der erneute überzeugende Fabian Frei brachte die Basler kurz nach der Pause erstmals voran.

Thun - Basel 2:3 (1:1)

6266 Zuschauer. - SR Klossner. - Tore: 8. Rapp (Castroman) 1:0. 43. Widmer (Frei) 1:1. 58. Frei (Okafor) 1:2. 70. Stillhart 2:2. 86. Stocker (Widmer) 2:3.

Thun: Faivre; Glarner, Sutter, Gelmi, Hefti; Castroman, Fatkic (45. Bigler), Stillhart; Salanovic (66. Munsy), Rapp, Vasic (64. Kablan).

Basel: Omlin; Widmer, Cömert, Dimitriou, Riveros; Frei, Zuffi (61. Balanta); Okafor (81. Pululu), Campo, Bua (74. Stocker); Van Wolfswinkel.

Bemerkungen: Thun ohne Hediger, Tosetti, Karlen, Chihadeh, Hunziker, Ziswiler (alle verletzt), Righetti und Wanner (beide krank). Fatkic verletzt ausgeschieden. Basel ohne Ademi und Kuzmanovic (beide verletzt). Verwarnungen: 29. Hefti, 42. Fatkic (Foul), 45. Kablan (auf der Bank/Reklamieren), 62. Bigler (Foul), 90. Balanta (Foul), 93. Schneider (Trainer Thun/Reklamieren).

Rangliste: 1. Basel 3/6 (8:5). 2. Lugano 2/4 (4:0). 3. Luzern 2/4 (2:0). 4. Young Boys 2/4 (2:1). 5. Sion 3/4 (4:5). 6. St. Gallen 2/3 (2:3). 7. Servette 2/2 (1:1). 8. Thun 3/2 (4:5). 9. Neuchâtel Xamax FCS 2/1 (2:3). 10. Zürich 3/1 (1:7).