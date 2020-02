Balsiger löst das Ticket für den Weltcup-Final

Der Neuenburger belegte beim Qualifikationsspringen in Göteborg im Sattel von Twentytwo des Biches den 2. Rang.

Mit 46 Punkten schliesst Balsiger die Weltcup-Wertung im 15. Rang ab. Der 23-Jährige ist nach Titelverteidiger Steve Guerdat, dem Europameister Martin Fuchs und Pius Schwizer der vierte Schweizer, der sich das Ticket für den Höhenpunkt der Hallensaison gelöst hat. Die Top-Reiter und -Pferde messen sich in der Woche nach Ostern in der Spielermetropole Las Vegas beim Weltcup-Final - zu vergleichen mit Hallen-Weltmeisterschaften.

Balsiger trumpfte diesen Winter bei der ersten und letzten Qualifikations-Prüfung gross auf. In Oslo hatte er sich überraschend durchgesetzt, und in Göteborg liess er sich einzig vom Norweger Geir Gulliksen mit Quatro bezwingen. Diese zwei Highlights sicherten ihm den Platz unter den Top 18 Europas, die den Kontinent in den USA vertreten werden.

In Göteborg stiessen nur 5 der 32 Paare dank eines Blankoritts ins Stechen vor. Balsiger und seine an Grossanlässen erprobte Stute Twentytwo des Biches - Romain Duguet erreichte mit diesem Pferd 2017 beim Weltcup-Final den 2. Rang - blieben in beiden Runden makellos, ohne das Tempo allzu sehr zu forcieren.