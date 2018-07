Die als Nummer 5 gesetzten Betschart/Hüberli bezwangen in ihrem ersten Gruppenspiel in Utrecht Laura Caluori/Dunja Gerson 21:19, 21:15, das temporäre Gespann Anouk Vergé-Dépré/Zoé Vergé-Dépré setzte sich in Den Haag gegen Nicole Eiholzer/Elena Steinemann 21:10, 21:17 durch.

Anouk Vergé-Dépré muss in den Niederlanden nicht nur ohne ihre mit einem Bandscheibenvorfall ausfallende Stammpartnerin Joana Heidrich auskommen, sie weicht an der Seite ihrer sechs Jahre jüngeren Schwester auch auf die ungewohnte Position der Blockerin aus, was zum Auftakt ausgezeichnet funktionierte. "Wenn ich nicht weiss, was ich auf dem Spielfeld tue, kann es unser Gegner auch nicht wissen", kommentierte die 26-jährige Bernerin.

Zweite Niederlage von Heidrich/Gerson

Bei den Männern verloren Adrian Heidrich und Mirco Gerson auch ihr zweites Gruppenspiel. Gegen die Italiener Marco Caminati und Enrico Rossi setzte es ein 21:18, 17:21, 12:15 ab. Im abschliessenden Spiel gegen die Niederländer Boehlé/Van de Velde benötigen die Schweizer damit unbedingt einen Sieg, um das Aus zu vermeiden.