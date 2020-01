Auch Olympiasieger Dänemark mit Fehlstart

Die weiteren Teams in der erstklassig besetzten Gruppe E sind Ungarn und Russland. Die Ungarn siegten gegen die Russen 26:25.. Der zweifache Europameister Dänemark wird voraussichtlich beide Partien gewinnen müssen, um in eine Sechsergruppe der Zwischenrunde zu kommen.

In der Gruppe C errang Spanien gegen Deutschland, den Europameister 2016, einen nie gefährdeten 33:26-Sieg. Da diese Gruppe ein starkes Leistungsgefälle aufweist, dürften jedoch sowohl Spanien als auch Deutschland die Zwischenrunde erreichen. Spanien tritt noch gegen die Niederlande an, Deutschland gegen Lettland.