In den letzten zwei Jahren verliert Samuel Giger, einer der Topfavoriten am Eidgenössische, keinen Gang. Aber zum Auftakt in Zug ist es so weit. Der Modellathlet aus Ottoberg, Zweites des Eidgenössischen 2016, musste die Brücke einbrechen lassen und unterlag dem von einer Verletzung zurückgekehrte Nordwestschweizer Hoffnungsträger Nick Alpiger.

Ein fabelhafter, längst nicht erwarteter Sieg gelang auch Christian Stucki. Nachdem ihm nach einer Knieverletzung nur wenig Vorbereitungszeit geblieben war, besiegte der Seeländer Brocken mit einem explosiven Kurz den Chamer Pirmin Reichmuth, den überragenden Sieger auf dem Brünig.

Der Titelverteidiger Matthias Glarner wehrte sich gegen Armon Orlik in der kleinen Revanche zum Schlussgang 2016 recht lange, musste sich aber dennoch geschlagen geben. Joel Wicki machte kurzen Prozess. Der Entlebucher Topfavorit hatte den dreifachen Saisonsieger Matthias Aeschbacher nach fünf Sekunden platt auf dem Rücken.

Ungewohnter Startsieg für Wenger

Schwingerkönig Kilian Wenger verschaffte sich ein für ihn ungewohntes Erlebnis. Der Erfolg gegen den Schwyzer Christian Schuler bedeutete für den Berner Oberländer den ersten Sieg in einem Startgang an einem Eidgenössischen seit seinem vollständigen Triumph in Frauenfeld 2010. In Burgdorf wie auch Estavayer war Wenger jeweils nach zwei Gängen im Titelkampf weg vom Fenster

Unter den stärksten Youngsters startete Remo Käser mit einer Niederlage. Der Dritte des letzten Eidgenössischen, unterlag am Boden dem Appenzeller Eidgenossen Michael Bless. Käser hatte wegen einer Bandscheibenvorfalls in den letzten Wochen vor dem Eidgenössischen nicht mehr schwingen und trainieren können.

Die wichtigsten Resultate im 1. Gang

Armon Orlik s. Matthias Glarner. Christian Stucki s. Pirmin Reichmuth. Nick Alpiger s. Samuel Giger. Joel Wicki s. Matthias Aeschbacher. Sven Schurtenberger s. Daniel Bösch. Kilian Wenger s. Christian Schuler. Michael Bless s. Remo Käser. Domenic Schneider s. Benji von Ah.

Simon Anderegg s. Roger Rychen. Patrick Räbmatter - Andi Imhof gestellt. Christoph Bieri s. Arnold Forrer. Bernhard Kämpf - Reto Nötzli gestellt. Marcel Mathis - David Schmid gestellt. Marcel Bieri s. Niklaus Zenger. Lario Kramer - Joel Ambühl gestellt. Curdin Orlik - Mike Müllestein gestellt.